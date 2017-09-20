Медицина

17:08 20.09.2017

Минздрав объявил конкурс на занятие в директоратах вакантных должностей

Министерство здравоохранения объявило конкурс на замещение должностей генеральных директоров пяти директоратов, которые создаются в ведомстве в рамках реформы государственной службы.

Соответствующий приказ обнародован на сайте министерства.

Должностной оклад генерального директора составляет 9,5 тыс. грн, надбавка за выполнение особо важной работы – от 40 тыс. грн до 50 тыс. грн.

Документы принимаются до 6 октября.

Как сообщалось, 18 августа Кабинет министров Украины одобрил создание в рамках реформы государственного управления директоратов в составе 10 министерств и Секретариата Кабмина. В соответствии с данным решением в Министерстве здравоохранения создается директорат стратегического планирования и евроинтеграции, директораты общественного здоровья, медицинских услуг, фармацевтический директорат, директорат медицинского образования, кадров и науки.

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Интерфакс-Украина
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