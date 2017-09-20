Медицина

12:18 20.09.2017

Государство намерено выделить около 1,3 млрд грн на завершение строительства нового комплекса "Охматдета" в 2019г

Государство планирует выделить в 2019 году около 1,330 млрд грн на завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

Соответствующая информация содержится в протоколе заседания Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов от 7 сентября.

В целом финансовая потребность для завершения реализации проекта по строительству комплекса составляет 2,39 млрд грн.

В предыдущие годы без учета запланированного объема финансирования из государственного бюджета 2017 года (380 млн грн) на строительство корпуса было направлено 863 млн грн, что составляет около 21% от общей запланированной стоимости строительства (3,934 млрд грн).

Согласно документу, уровень предполагаемой строительной готовности составляет 90,32%. При этом финансирование данного государственного инвестиционного проекта в 2020 году не предусмотрено.

Помимо 929,6 млн грн, предусмотренных в проекте госбюджета-2018 на возведение нового комплекса, предполагается также возможное дополнительное финансирование в сумме 49,471 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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