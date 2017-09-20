Медицина

11:21 20.09.2017

Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Главного военного госпиталя

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олега Друзя из-за неудовлетворительной работы и назначил служебное расследование.

"Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", - написал глава Минобороны на странице в Фейсбуке в среду.

На днях начальник клиники психиатрии Главного военного госпиталя О.Друзь заявил, что 93% участников АТО представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении. Ветераны АТО негативно восприняли это высказывание О.Друзя.

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Интерфакс-Украина
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