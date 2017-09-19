Минздрав планирует в 2018 году внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа

Министерство здравоохранения Украины в 2018 году планирует внедрить пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Шесть тысяч украинцев с почечной недостаточностью продолжают оставаться зависимыми от гемодиализа. В рамках проекта уже в 2018 году сможем проводить трансплантация почек в Украине – Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Львове", - написала она.

Кроме того, У.Супрун также отметила, что финансирование данной программы на 2019-2020 годы предусматривает выделение из государственного бюджета более, чем по 100 млн грн в год.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что ведомство инициировало изменения в должностную инструкцию врача-анестезиолога, согласно которым он теперь имеет право диагностировать смерть мозга и принимать соответствующие меры по сохранению органов (или тканей) умершего для их дальнейшей трансплантации.

Согласно изменениям Минздрава, функцию трансплант-координатора будет выполнять врач-анестезиолог.

Кроме того, министерство разработало проект приказа относительно внесения изменений в инструкцию по изъятию органов у донора-трупа.

Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает 112 млн грн на пилотный проект по изменению механизмов финансирования оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.