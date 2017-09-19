Медицина

15:53 19.09.2017

Производители орфанных препаратов не подавали заявок на включение в Нацперечень основных лекарственных средств

Производители лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний не подавали заявок на включение в Национальный перечень основных лекарственных средств.

"По информации Экспертного комитета, который формирует рекомендации для включения лекарственных средств в Нацперечень, на сегодня не подана ни одна заявка производителей орфанных препаратов для включения их в Нацперечень основных лекарственных средств", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, если фармпроизводители подадут соответствующие заявки относительно лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения орфанных заболеваний, Экспертный комитет рассмотрит целесообразность их включения в Нацперечень.

"Основным требованием к включению препарата в Нацперелику - есть доказательная база эффективности", - подчеркнули в Минздраве.

Нацперечень основных лекарственных средств формируется на основе рекомендаций Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. Эксперты, входящие в состав этого совещательного органа Минздрава, учитывают базовый перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международный опыт, потребность пациентов, мнение общественности и экономическую целесообразность применения лекарственных средств при формировании рекомендуемой версии Нацперечня. Затем рекомендованную версию специалисты Минздрава дорабатывают с учетом отраслевых стандартов. После этого новая версия Нацперечня утверждается Минздравом.

Как сообщалось, 23 августа Кабмин перенес с 1 сентября 2017 года на 1 января 2018 года вступление в силу нормы, согласно которой медицинские учреждения обязаны закупать лекарственные средства и изделия медицинского назначения (ИМН) исключительно из Национального перечня основных лекарственных средств.

Нацперечень утвержден в марте 2017 года. После его утверждения Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.

Ряд пациентских организаций заявили, что введение Нацперечня лишает их возможности получать необходимое лечение, так как препараты для лечения орфанных заболеваний не вошли в Нацперечень.

В настоящее время медикаменты для людей с редкими (орфанными) заболеваниями закупаются на национальном уровне через международные организации, часть больных соответствующими препаратами обеспечивается за счет местных бюджетов.

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