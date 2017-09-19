Кабмин обязуется погасить задолженности по зарплатам медиков до 2018 года

Кабинет министров Украины берет на себя обязательство погасить задолженности по заработным платам медицинских работников до конца 2017 года, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьера, П.Розенко провел встречу с представителями Профсоюза работников здравоохранения, Центра экстренной медицинской помощи, медработниками из регионов.

Он отметил, что вопрос оплаты труда медицинских работников требует системного решения. "Проблема возникновения задолженности по зарплате в конце года не нова. Она продолжается не менее 5-6 последних лет. И это говорит о том, что реформа в системе здравоохранения назрела и перезрела. Потому что без этого такие проблемы будут возникать постоянно. Безусловно, локально сейчас мы решим все вопросы по финансированию отрасли до конца года, но мы должны работать над внедрением механизмов привлечения дополнительного ресурса в систему здравоохранения", - сказал вице-премьер.

По его словам, все необходимые решения для погашения задолженности будут приняты правительством в ближайшее время.

"Правительство берет на себя обязательства, все долги по выплате заработной платы будут погашены и до конца года все необходимые средства для своевременной выплаты заработных плат медработникам будут выделены в полном объеме", - сказал П.Розенко.

Он также призвал представителей местной власти не оставаться в стороне от проблем врачей и привлечь средства местных бюджетов для повышения оплаты труда высококвалифицированным медицинским работникам и недопущения задолженности.

При этом в случае необходимости, правительство будет инициировать внесение изменений в государственный бюджет на 2017 год.

По результатам встречи, вице-премьер дал поручение Министерству здравоохранения, Министерству финансов и Министерству социальной политики провести консультации с представителями профсоюза медработников о возможности поднятия соответствующих параметров единой тарифной сетки для медработников, так как это было предложено сделать для педагогов.