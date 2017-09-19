Нацперечень лекарств может быть расширен после запуска электронного реестра пациентов

Национальный перечень основных лекарственных средств может быть расширен после запуска электронного реестра пациентов и расчета полной потребности в лекарствах, которые закупаются за средства бюджета.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения, в настоящее время ведомство работает с регионами над внедрением утвержденной методики по расчету потребности лекарственных средств, которые уже входят в Нацперечень.

"Это очень трудно сделать, учитывая отсутствие общего электронного реестра всех украинских пациентов. 23 августа по инициативе Минздрава Кабмин отсрочил до 1 января 2018 требование по закупке и отпуску на льготных условиях или безвозмездно лекарственных средств, входящих в обновленный Нацперечень. Когда Минздрав получит реальную цифру стоимости необходимого объема лекарств, можно будет говорить о реальном расширении Нацперечня", - отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что Нацперечень будет постепенно наполняться лекарственными средствами до начала 2019 года. Затем он ежегодно будет пересматриваться с учетом запланированного ежегодного увеличения бюджета здравоохранения, а также с учетом изменения ситуации по увеличению или уменьшению отдельных видов нозологий.

Кроме того, экспертный комитет по формированию Нацперечня будет рекомендовать включить в документ новые лекарственные средства, эффективность которых будет доказана.

В Минздраве напомнили, что местные органы власти не ограничены Нацперечнем в приобретении медпрепаратов и имеют возможность, после того как учреждения здравоохранения будут на 100% обеспечены в жизненно лекарствах, включенных в Нацперечень, закупать любые другие лекарства, зарегистрированные в Украине, в том числе препараты от орфанных заболеваний.

"Таким образом, местные власти могут дополнительно обеспечить потребность пациентов с редкими заболеваниями своего региона", - отметили в Минздраве.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов с 1 сентября 2017 года закупать препараты исключительно из перечня.

При этом Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.

Вместе с тем ряд отраслевых фармацевтических ассоциаций заявил, что у фармацевтических производителей нет достаточного понимания механизма проведения бюджетных закупок лекарств, которые не включены в Национальный перечень лекарственных средств.