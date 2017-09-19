Задолженность медикам по зарплате будет погашена до конца года

По итогам встречи представителей украинского правительства и Минздрава с Профсоюзом работников здравоохранения Кабмин заверил, что погасит задолженность перед работниками медицинской отрасли до конца года.

Как сообщила пресс-служба Минздрава Украины во вторник утром, встреча состоялась еще 15 сентября. По состоянию на 13 сентября указанная задолженность составляет 81,7млн грн.

Кроме того, во избежание возникновения задолженности по выплате зарплаты медикам, которая систематически происходит в конце года, Минздрав подготовил проект распоряжения Кабмина "О распределении резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в 2017 году". Документ был согласован для принятия на ближайшем заседании Кабмина.

"До настоящего времени кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую призвана медреформа", - утверждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, без принятия соответствующих законов ситуация принципиально не изменится, а дефицит и задолженности по зарплатам в дальнейшем будут возникать ежегодно.

"Именно поэтому команда Минздрава поддерживает стремление медиков изменить такое положение вещей и делать все от нее зависящее, чтобы парламент принял законопроекты № 6327 и №6604, необходимые для старта медицинской реформы", - отметила У.Супрун.

Пресс-служба отмечает, что реформу уже поддержали представители правительства, премьер-министр, президент, а также 72% граждан страны, о чем свидетельствуют результаты опросов. "Теперь дело за парламентом. Мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют необходимые законопроекты №6327 и №6604 в ближайшее время", - говорится в сообщении.