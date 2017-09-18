У фармпроизводителей нет достаточного понимания механизма бюджетных закупок, не входящих в Нацперечень препаратов - ЕБА

У фармацевтических производителей нет достаточного понимания механизма проведения бюджетных закупок лекарств, которые не включены в Национальный перечень лекарственных средств, считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

"На сегодня у производителей нет достаточного понимания, будет ли у медицинских учреждений возможность закупать те или иные лекарственные средства, которые закупались ими ранее. Некоторые лекарства, которые обычно закупались медучреждениями (например, определенные антибиотики, необходимые медучреждениям в ограниченном количестве для спасения жизней пациентов, не вошли в Нацперечень). Будет ли возможность обеспечить ими тяжелобольных пациентов в больницах на всех территории Украины? Производители должны понимать уже сейчас, необходимо ли им регистрировать те или иные лекарства в Украине", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор комитета здравоохранения ЕБА Наталия Сергиенко.

По ее словам, фармпроизводители ожидают встречи с руководством Министерства здравоохранения для разъяснения, в частности, как будет построена работа по Нацперечню с 1 января 2018 года и "какими планами и перспективами должны руководствоваться компании-производители в связи с применением Нацперечня".

"Эти вопросы неясны, и поэтому мы ждем организации встречи в Минздрав Украины по этому вопросу в ближайшее время", - подчеркнула Н. Сергиенко.

Как сообщалось, в марте Кабмин утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов с 1 сентября 2017 года закупать препараты исключительно из перечня.

При этом Минздрав разъяснил, что с 1 января 2018 года действует норма, позволяющая заказчикам после обеспечения 100% потребности в лекарствах из Нацперечня, закупать также препараты не входящие в него.