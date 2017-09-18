ЕБА надеется на запуск медреформы с 2018г и определение ответственных за нее со стороны Минздрава

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) надеется на запуск медицинской реформы с 2018 года и определение ответственных за нее должностных лиц в Министерстве здравоохранения.

Комитет здравоохранения поддерживает необходимость проведения реформы здравоохранения, и мы были рады услышать от президента Украины Петра Порошенко на встрече бизнес-сообщества 13 сентября 2017 года открытую поддержку и, главное, уверенность в том, что реформирование запустится с 2018 года", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор комитета здравоохранения ЕБА Наталия Сергиенко.

Вместе с тем она подчеркнула необходимость четкого определения ответственных за реформирование должностных лиц.

"На этот момент не совсем понятно, как именно будет построена ответственность за реформирование, кто будет отвечать за ее поэтапное внедрение в Минздраве. Мы надеемся, что с запуском реформы вопрос четкого определения ответственных должностных лиц в Минздраве Украины будет решен, и общественность будет иметь полное понимание и возможность давать обратную связь относительно внедрения этапов реформы", - сказала она.

Кроме того, Н.Сергиенко отметила, что в ЕБА "хотели бы понимать ожидания правительства от фармацевтического бизнеса для успешного внедрения реформы и потенциальное влияние реформы на фармацевтическую индустрию".

В частности, по словам эксперта, в настоящее время фармсектор ожидает ответов на вопросы, связанные с программой реимбурсации (возмещения стоимости лекарственных средств) "Доступные лекарства". В частности, фармбизнес ожидает ответов на вопросы, связанные с внесением изменений в ее механизм и планах относительно включения в реимбурсацию тех генериков, эффективность и качество которых доказана.

"Мы не раз слышали о планах правительства продолжать программу и даже расширять ее в 2018году, что, несомненно, является положительным фактором. Однако, необходимо понимать дальнейшие условия, обсудить их с ведущими профессиональными ассоциациями и обеспечить, чтобы деньги государственного бюджета гарантированно тратились бы на на лекарства с доказанной эффективностью, чтобы население было обеспечено не только доступными по цене лекарствами, но и эффективными.", - сказал она .

Как сообщалось, программа реимбурсации "Доступные лекарства" стартовала в Украине 1 апреля 2017 года. В программе принимают участие препараты для лечения середечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа. В настоящее время в реестр программы входит 199 позиций, стоимость 30 из них государство возмещает в полном объеме.

Минздрав инициирует проведение реформы финансирования системы здравоохранения и принятие для этого законопроектов № 6327 и №6604.