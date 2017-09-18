Проект госбюджета-2018 предусматривает еще около 930 млн грн на строительство нового корпуса "Охматдета"

Проект государственного бюджета 2018 года предусматривает выделение 929,6 млн грн на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

Проект госбюджета также предусматривает реконструкцию и развитие Национального института рака (НИР), на что планируется выделить 168,6 млн грн.

На лечение граждан за границей предусмотрено около 389,9 млн грн, реабилитацию детей с церебральным параличом – 11,154 млн грн.

Кроме того, 112,015 млн грн предусмотрено на пилотный проект по изменению механизмов финансирования оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Как сообщалось, проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение расходов на систему здравоохранения на сумму около 11 млрд грн – до 112,5 млрд. Из них на финансирование первичного звена медпомощи будет направлено 13,2 млрд грн, вторичной и третичной медпомощи – около 52 млрд грн. По 1 млрд грн на программу реимбурсации лекарственных средств и поддержку медицины в сельской местности, 150 млн грн на приобретение ангиографического оборудования для развития сети реперфузионных центров. На закупку лекарственных средств через международные организации планируется выделить около 6 млрд грн.

В июле премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что общие строительные работы по возведению нового диагностического корпуса НДСБ "Охматдет" завершен.