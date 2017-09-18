ЕБА отмечает дальнейшее сокращение количества международных клинисследований лекарственных средств в Украине

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает дальнейшее сокращение количества международных клинических исследований лекарственных средств, которые проводятся в Украине.

Как сообщила исполнительный директор комитета здравоохранения ЕБА Наталия Сергиенко, согласно официальной статистике, в последнее время отмечалось уменьшение количества регистрируемых проектов международных многоцентровых исследований, в которых участвует Украина. В частности, в 2014 году было зарегистрировано 188 таких исследований, в 2015-м – 144, в 2016-м – 135. В настоящее время в Украине проводится всего 416 клинических исследований, в том числе исследования, начатые в 2017 году и в предыдущие годы.

"В любом случае, в Украине количество проводимых и ежегодно регистрируемых исследований ниже, чем в странах ЕС и в странах постсоветского пространства, которые не входят в ЕС. Например, в настоящее время в Румынии проводится 540 исследований, в Польше - 1428, в Италии и Испании - более 3000", – сказала она.

Эксперт отметила, что благодаря клиническим исследованиям пациенты получают дополнительную возможность диагностики и бесплатного лечения инновационными продуктами.

"Мы бы хотели, чтобы правительство обратило больше внимания на необходимость развития потенциала сферы клинических исследований, которая приносит в Украину научные инвестиции. Развитие сферы клинических исследований внесло бы положительный вклад в инвестиционную привлекательность нашей страны", - подчеркнула Н.Сергиенко.

Как сообщалось, эксперты ЕБА констатировали сокращение количества клинических испытаний лекарственных средств в Украине в 2015г на 25% по сравнению с 2014 годом. Они связывали это с непростой политической ситуацией, отсутствием реформирования в сфере здравоохранения в целом, а также с вынужденным переносом проектов Клинических исследований с востока Украины и Крыма в другие регионы Украины.

Согласно внутренней статистике, собранной Комитетом здравоохранения ЕБА, в среднем в год в Украине в рамках международных многоцентровых проектов клинических испытаний проходят лечение больше 10 тыс. пациентов.