Президентский законопроект о медицине в сельской местности зарегистрирован в Раде

Президентский законопроект "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" №7117 зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

В настоящее время текст проекта на сайте отсутствует.

Ранее президент Украины Петр Порошенко инициировал реформирование системы медицинского обслуживания в сельской местности, включающее в себя повышение заработной платы медикам, строительство современных амбулаторий, а также развитие телемедицины

Как сообщалось, проект госбюджета на 2018 год на поддержку сельской медицины предусматривает выделение 1 млрд грн.