Медицина

13:55 18.09.2017

Минздрав утвердил список специалистов, ответственных за формирование объемов потребности в закупке лекарств медучреждениями

Министерство здравоохранения Украины утвердило список специалистов в регионах, ответственных за формирование потребности в закупке лекарств медицинскими учреждениями, которые полностью или частично финансируются за средства государственного или местного бюджетов.

Текст соответствующего приказа №1097 от 15 сентября обнародован на сайте ведомства.

Список специалистов был сформирован с целью рационального планирования потребности учреждений здравоохранения и эффективного использования бюджетных средств, отмечено в приказе.

Перечень состоит из 69 представителей 24 областей.

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при министерстве в соответствии с данным приказом должен провести 18 сентября тренинг по применению порядка определения объемов потребности в закупке препаратов, утвержденного Минздравом 11 июля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал помещение завода "Биола", земельные участки, недвижимость и Boeing 767 по делу ПриватБанка

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентский законопроект о медицине в сельской местности зарегистрирован в Раде

Конкурс на госсекретаря Минздрава пройдет 10 октября

В Украине создан реестр суицидов среди ветеранов АТО после демобилизации

"Санофи Пастер" поставило на украинские склады вакцины от гриппа

В Харькове при получении взятки задержан экс-директора онкоцентра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Детские игрушки
РЕКЛАМА