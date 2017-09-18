Минздрав утвердил список специалистов, ответственных за формирование объемов потребности в закупке лекарств медучреждениями

Министерство здравоохранения Украины утвердило список специалистов в регионах, ответственных за формирование потребности в закупке лекарств медицинскими учреждениями, которые полностью или частично финансируются за средства государственного или местного бюджетов.

Текст соответствующего приказа №1097 от 15 сентября обнародован на сайте ведомства.

Список специалистов был сформирован с целью рационального планирования потребности учреждений здравоохранения и эффективного использования бюджетных средств, отмечено в приказе.

Перечень состоит из 69 представителей 24 областей.

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при министерстве в соответствии с данным приказом должен провести 18 сентября тренинг по применению порядка определения объемов потребности в закупке препаратов, утвержденного Минздравом 11 июля.