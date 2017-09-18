Кабмин объявил новый конкурс на должность госсекретаря Минздрава

Кабинет министров Украины объявил новый конкурс на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения.

Соответствующий текст соответствующего распоряжения обнародован на сайте правительства.

Как сообщалось, Кабмин отказался назначить заместителя директора по регистрации и фармаконадзору ГП "Государственный экспертный центр" Минздрава Наталию Шолойко на должность госсекретаря Минздрава, поскольку спецпроверка показала различия в задекларированных ею Н.Шолойко и ее супругом доходах за 2015 год, а также конфликт интересов, поскольку супруг и дочь Н.Шолойко связаны с фармацевтическим бизнесом.