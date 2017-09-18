Медицина

11:23 18.09.2017

Кабмин объявил новый конкурс на должность госсекретаря Минздрава

Кабинет министров Украины объявил новый конкурс на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения.

Соответствующий текст соответствующего распоряжения обнародован на сайте правительства.

Как сообщалось, Кабмин отказался назначить заместителя директора по регистрации и фармаконадзору ГП "Государственный экспертный центр" Минздрава Наталию Шолойко на должность госсекретаря Минздрава, поскольку спецпроверка показала различия в задекларированных ею Н.Шолойко и ее супругом доходах за 2015 год, а также конфликт интересов, поскольку супруг и дочь Н.Шолойко связаны с фармацевтическим бизнесом.

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