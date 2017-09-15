"Санофи-Авентис Украина" планирует обратиться в международный арбитраж с целью защиты инвестиций в Украине

ООО "Санофи-Авентис Украина", водящая в состав глобальной фамацевтической компании Sanofi, планирует подать иск против Украины в Международный инвестиционный арбитраж.

"Поводом для этого стал очередной отказ хозяйственных судов в истребовании и проведении экспертизы оригиналов документов, на основании которых мошенники пытаются завладеть средствами "Санофи-Авентис Украина" в размере почти 50 млн грн", - отмечено в релизе компании.

Рассмотрение дела в украинских судах проходит с многочисленными нарушениями и игнорированием аргументов и доказательств "Санофи-Авентис Украина", включая экспертизы, свидетельствующие о подделке документов.

"Указанные мошеннические действия происходят при бездействии украинских органов власти и при активном содействии представителей Государственной исполнительной службы", - отмечено в сообщении.

"Санофи-Авентис Украина" расценивает данные действия как нарушение Украиной своих обязательств перед иностранными инвесторами, предусмотренных международными договорами, включая Соглашение о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций.

"Компания надеется, что руководство страны примет все необходимые меры, чтобы остановить финансовых рейдеров, действия которых наносят значительный ущерб инвестиционному имиджу государства и вызывают отток прямых иностранных инвестиций из Украины", - цитирует пресс-служба компании слова директора "Санофи-Авентис Украина" Гиема Гранье.

Как сообщалось, 7 июля "Санофи-Авенсис Украина" заявила о повторном списании Государственной исполнительной службой со счетов компании средств в сумме 4 млн грн в пользу мошенников. Общая сумма списанных средств составила 46 млн грн.