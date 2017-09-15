Первый тренинговый центр по инфекционной безопасности открыт в Днепре

Первый тренинговый центр по инфекционной безопасности открыт в Днепре на базе кафедры микробиологии, эпидемиологии, иммунологии и вирусологии Днепропетровской государственной медицинской академии.

Согласно релизу пресс-службы Днепропетровского городского совета, обучение по вопросам инфекционной безопасности будут проходить работники всех медицинских учреждений Днепра за счет средств городского бюджета.

В настоящее время обучение, которое проводят преподаватели академии, уже началось для руководителей учреждений первичной и вторичной медицинской помощи. Затем тренинги посетит остальной медперсонала Днепра.

В сообщении отмечается, что проведение тренингов даст возможность требовать от медработников соблюдения мер инфекционной безопасности.