Киберполиция вскрыла крупнейшую в истории Украины схему по продаже фальсифицированных медпрепаратов

Работники департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно со следователями Подольского райуправления полиции Киева прекратили деятельность преступной группы, участники которой с помощью интернета осуществляли незаконное изготовление и распространение сильнодействующих лекарственных средств, сообщил начальник департамента Сергей Демедюк.

"В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того, с помощью специально созданного колл-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам по употреблению сильнодействующих лекарственных средств. Обычно покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания физической формы", - цитирует С.Демедюка пресс-служба киберполиции.

По его словам, в состав преступной группы входили шесть лиц, роли каждого из них были четко распределены. Все платежи "проходили" через платежные карточки, оформленные на лиц, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Как рассказал руководитель киберполиции, география сбыта лексредств не ограничивалась пределами Украины: участники преступной группы с помощью сети интернет сбывали их за пределы страны.

"Сильнодействующие лекарственные средства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами группировки. Более того, используя возможности всемирной сети интернет, злоумышленники сбывали сильнодействующие лекарственные средства не только в Украине, но и за ее пределами", - отметил руководитель департамента киберполиции.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы. Проведены обыски в так называемом "колл-центре" и на складе для хранения запрещенных на территории Украины препаратов. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, сотни сим-карт, банковские платежные карточки и более $70 тыс. наличности. Кроме того, обнаружены наркотики, оружие и сотни тысяч таблеток сильнодействующих лексредств.

"14 сентября одному из участников преступной группы избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся мероприятия, направленные на задержание других участников группы. Следствие по делу продолжается", - говорится в информации.