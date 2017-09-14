Правительство минимизирует задолженность по выплате зарплаты медработниками независимо от акций протеста - Супрун

Кабинет министров Украины минимизирует задолженность по выплате заработной платы перед медицинскими работниками вне зависимости от проведения акций протеста, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Правительство способно минимизировать задолженность по заработным платам медиков. Сегодня подписала соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины, которое будет оперативно принято на одном из заседаний правительства. Это произойдет независимо от акций в столице, на которые вас (медработников - ИФ) призывают идти/ехать, оформляют командировки, покупают билеты", - написала У.Супрун.

Она отметила, что за последнюю неделю министерство получило большое количество сообщений от врачей и медицинских сестер из регионов и Киева с информацией об акции, "которая запланирована на следующую неделю против медицинской реформы".

"Когда вас пытаются убедить в том, что эта реформа добьет существующую систему - то будьте уверены, что вы общаетесь с людьми, которые боятся потерять нажитые десятилетиями связи, схемы, рычаги влияния и деньги", – пояснила У.Супрун.

Кроме того, она акцентировала внимание, что каждую осень правительство осуществляет дофинансирование статьи расходов, направленных на оплату труда работников здравоохранения.

И.о. министра здравоохранения отметила, что проблемы с финансированием системы здравоохранении, включая оплату труда, возникают не из-за реформы системы здравоохранения, а из-за того, что она до сих пор не была проведена.

Как сообщалось, Профессиональный союз работников здравоохранения Украины назначил на 19 сентября акцию протеста с целью урегулирования отраслевых проблем, среди которых задолженность по выплате зарплаты, а также проведение научно и экономически необоснованной реформы здравоохранения, противоречащей Конституции Украины.