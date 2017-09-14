В рамках пилотного проекта реимбурсации препараты инсулина получили около 60 тыс. пациентов

В рамках пилотного проекта по возмещению стоимости препаратов, инсулин получило 61,2 тыс. пациентов.

"Количество отпущенных рецептов на препараты инсулина за последние три месяца составляет 157,3 тыс. При этом фактически препараты инсулина получила 61,2 тыс. пациентов", - отмечено в сообщении Государственного экспертного центра (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины.

В целом, согласно реестру инсулинозависимых пациентов инсулин был назначен 179,3 тыс. человек.

Ранее Минздрав сообщал, что согласно статистике, которую ежегодно получает ведомство, в Украине насчитывается около 220 тыс. пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, в то время как в электронный реестр внесены около 174 тыс. Таким образом, Минздрав констатировал наличие около 46 тыс. несуществующих лиц, которые учитывались при обосновании количества средств на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета.

В 2016 году из-за неправильных расчетов государство нерационально потратило 1,5 млрд грн. В ведомстве рассчитывают, что введение реестра позволит ежегодно экономить около 0,5 млрд грн из государственного и местных бюджетов.

Министерство здравоохранения Украины 4 сентября утвердило новый реестр референтных цен на препараты инсулина по состоянию на 1 августа. Новый реестр содержит 70 позиций препаратов инсулина, стоимость которых возмещается 11 категориям пациентов.