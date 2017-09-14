Медицина

12:29 14.09.2017

ЮНИСЕФ открывает родительские комнаты в медучреждениях 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с американской компанией Procter & Gamble открывает родительские комнаты в медицинских учреждениях 11 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"Открытие таких комнат в поликлиниках улучшит доступ к основным услугам для детей, в результате чего пользу получат не менее 7 тыс. матерей и других лиц, ухаживающих за детьми. Проект направлен на восстановление и оборудование родительских комнат в медицинских учреждениях", – отмечено в релизе ЮНИСЕФ.

Речь идет, в частности, об улучшении доступа в медицинских учреждениях к основным гигиеническим услугам.

Procter & Gamble – американский производитель потребительских товаров – косметических и парфюмерных средства, товары личной гигиены, хозяйственных товаров, товаров для здоровья, средств для ухода за детьми.

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