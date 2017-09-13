Гослекслужба намерена возобновить работу территориальных лабораторий по анализу качества лекарственных средств

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за оборотом наркотических веществ (Гослекслужба) намерена возобновить работу лабораторий по анализу качества лекарственных средств, которые находятся в составе территориальных органов ведомства.

"На оснащение лабораторий по анализу качества лекарственных средств были израсходованы крупные суммы госсредств. Нельзя допустить, чтобы оборудование не использовалось по назначению и постепенно превращалось в металлолом", - сообщается на сайте ведомства со ссылкой на его главу Наталию Гудзь.

Она отметила, что в настоящее время Гослекслужба завершает аудит территориальных подразделений и по его итогам примет решение о пересмотре структуры работы территориальных органов.

Н.Гудзь также сообщила, что Гослекслужба намерена работать над усовершенствованием процедуры уничтожения и утилизации лекарственных средств, а также над приведением к европейским требованиям законодательства в сфере рыночного надзора за медицинскими изделиями.

"Гослекслужба неоднократно отмечала: если субъект обладает европейским сертификатом соответствия, то фактическое дублирование процедуры сертификации в Украине, что требует времени и ресурсов, нецелесообразно", - полагает глава ведомства.

Кроме того, Н.Гудзь сообщила о планах Гослекслужбы усовершенствовать вопросы оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту, выработать политику в отношении аптечных учреждений, а также способствовать урегулированию ряда вопросов, связанных с импортом лекарственных средств.

"Регулятор предложил фармацевтическому сообществу следующее решение. Импортером может быть производитель, который осуществляет деятельность в собственных складских зонах, дистрибьютор и другой уполномоченный субъект, осуществляющий деятельность на таможенном складе. Соответственно, к таможенному складу мы будем выдвигать такие же требования, как к дистрибьютору - соответствие оснащения, требования к хранению, персоналу", - сказал она.

Н.Гудзь также отметила проблемы с формированием оригинал-макета упаковки лекарственного средства на украинском языке.

"По собственному опыту знаю, как тщательно проверяет украинскую маркировку индийский производитель. А некоторые европейские производители (или их представители) вообще не утруждают себя по этому поводу, вкладывая в упаковку одновременно несколько инструкций по применению или вообще подавая на контроль несколько упаковок. И первым украинскую упаковку видит и проверяет наш сотрудник с территориальной службы", - сказала она.

Глава Гослекслужбы подчеркнула, что за девять месяцев ведомство разработало 26 проектов нормативно-правовых актов, однако из них были приняты только три.

Как сообщалось, в конце ноября правительство Украины на заседании в среду назначило Н. Гудзь главой Гослекслужбы. Ее кандидатура были отобрана по итогам проведенного Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы (Нацгосслужба) конкурса. До назначения Н.Гудзь с конца 2011 года руководила столичным теруправлением Гослекслужбы.