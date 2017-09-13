Украинские медики в рамках учебной инициативы BMJ получат доступ к двум образовательным программам

Украинские медики в рамках учебной инициативы поддержки клинических решений "Британского медицинского журнала" (BMJ) получат бесплатный доступ к его двум самым большим образовательным программам, сообщила координатор внедрения журнала Елена Новичкова на брифинге в среду.

Речь идет, в частности, о таких образовательных онлайн-ресурсах, как "Лучшая практика BMJ" (BMJ Best Practice) и "Обучение с BMJ" (BMJ Learning), направленных на улучшение уровня диагностики и лечения.

В настоящее время на украинском языке доступно 285 тем по "Лучшей практике BMJ" и 89 тем "Обучения с BMJ". Кроме того, около 120 тем доступны также на русском языке.

Доступ к ресурсам BMJ, в рамках данной образовательной инициативы, рассчитанной на три года (конец 2016 года – начало 2019), получили помимо Украины также Азербайджан, Грузия Вьетнам и Иордания.

"BMJ один из самых старых медицинских журналов планеты – мощный ресурс для беспрерывного профессионального развития. Врачи имеют возможность регистрироваться на сайте BMJ, знакомиться с материалами, с лекциями, читать статьи, проходить онлайн-оценивание", - отметил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

Он также акцентировал внимание на том, что баллы, полученные во время прохождения тестов BMJ, учитываются системами здравоохранения разных стран и засчитываются как баллы беспрерывного профессионального развития.