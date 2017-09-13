Медицина

16:31 13.09.2017

Диагностическое оборудование, закупленное за средства бюджета Киева, заработает в столичных медучреждениях до конца года

Диагностическое оборудование, закупленное за средства городского бюджета, заработает в столичных медицинских учреждениях до конца года, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Речь идет, в частности, о четырех магнитно-резонансных, двух компьютерных томографах, а также трех ангиографах, закупленных в соответствии с запросами больниц.

"В ближайшие месяцы заработает магнитно-резонансный томограф в седьмой детской больнице, три ангиографа и МРТ - в Александровской клинической больнице Киева, а также МРТ и КТ - в больнице скорой медицинской помощи", - отмечено в релизе.

Кроме того, МРТ поставлено также в Киевскую клиническую больницу №17.

"В настоящее время в учреждении проведены все необходимые работы по ремонту помещений для кабинетов МРТ, смонтирована и полностью укомплектована аппаратура, проведено обучение персонала отделения лучевой диагностики", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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