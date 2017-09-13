Суд арестовал помещение завода "Биола", земельные участки, недвижимость и Boeing 767 по делу ПриватБанка

Печерский райсуд Киева арестовал помещение завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре, самолет Boeing 767 и другое имущество по делу ПриватБанка (Киев).

Согласно определению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений 12 сентября, решение об аресте суд принял на основании ходатайства прокуратуры, в котором указывается: менеджмент ПриватБанка путем злоупотребления служебным положением в течение 2014 года завладел чужим имуществом - государственными средствами Национального банка Украины (НБУ) в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПриватБанка.

Как сообщалось, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от ноября 2014 года по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами ПриватБанка чужим имуществом в особо крупных размерах. В рамках расследования суд 28 августа 2017 года предоставил прокуратуре на месяц разрешение на проведение с привлечением эксперта осмотра помещений по ул. Фрунзе, 23 (сейчас – Кирилловская) общей площадью 10,8 тыс. кв. м, принадлежащих ООО "Подол Недвижимость" (Киев).

По этому же делу суд 7 сентября издал определение об аресте с запретом на отчуждение и распоряжение зерноморским перегрузочно-складским комплексом зерновых грузов "Бориваж" (Одесская обл.), при надлежащим ООО "Агротерминал Логистик" (Запорожье).

Как утверждает прокуратура, должностные лица ПриватБанка завладели более 19 млрд грн выделенного НБУ рефинансирования, после чего выделили подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар кредиты от $18 млн до $73 млн, которые, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100%-ную предоплату и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов.

"Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в материалах суда.