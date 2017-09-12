Более 420 участников АТО получили необходимое протезирование в 2017 году

С начала 2017 года 421 участник АТО обеспечен необходимым протезированием, еще 150 нуждаются в нем, сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев.

"Всего протезирование обеспечено для 421 участника АТО, в том числе за границей 25... На сегодняшний день еще 150 лицам необходимо протезирование", - сказал И. Мальцев на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, служба проводит мониторинг тех, кто получил ранения и кому необходимо протезирование.

Он также уточнил, что эти данные действительны по состоянию на 1 сентября.