Минздрав утвердил тестирование компонентов электронной системы обмена медицинской информацией

Министерство здравоохранения Украины одобрило внедрение в тестовом режиме, а также администрирование компонентов электронной системы обмена медицинской информацией, необходимых для запуска новой модели финансирования системы здравоохранения на первичном уровне предоставления медицинской помощи.

Соответствующий приказ ведомства №1060 от 9 сентября 2017 года обнародован на сайте.

Согласно документу, тестирование компонентов электронной системы продлится год.

В течение месяца после окончания действия тестового режима его администратор – ОО "Трансперенси Интернешнл Украина" должен предоставить министерству отчет о результатах функционирования системы и предложения для дальнейшего ее внедрения.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Минздрав, Государственное агентство по вопросам электронного управления, ОО" Трансперенси Интернешнл Украина", а также "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" подписали Меморандум о совместной деятельности относительно принципов системы и организации создания в Украине прозрачной и эффективной электронной системы здравоохранения.