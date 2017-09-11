Запуск реестра инсулинозависимых пациентов нужно сопровождать эффективной системой реимбурсации

Запуск реестра инсулинозависимых пациентов нужно сопровождать введением эффективной системой реимбурсации, которая позволит врачам подбирать наиболее подходящий для конкретного пациента препарат, считает директор фармацевтической компании "Санофи в Украине" Гием Гранье.

"Наряду с запуском реестра инсулинозависимых пациентов необходимо внедрить эффективную систему реимбурсации инсулинов, которая позволит врачам выбирать наиболее подходящий тип инсулина для своих пациентов. Это будет способствовать более качественному контролю заболевания со стороны пациентов, сокращению количества осложнений, увеличению продолжительности жизни, а также снизит нагрузку на систему здравоохранения Украины в целом", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Г.Гранье отметил, что реестр инсулинозависимых пациентов Украины позволит вести учет пациентов и осуществлять мониторинг обеспечения их инсулинами. Кроме того, благодаря реестру появится возможность отслеживать регулярность посещения пациентами с диабетом своего лечащего врача, и оценивать насколько успешно пациентам удается компенсировать диабет и контролировать заболевание.

Вместе с тем, директор "Санофи в Украине" подчеркнул, что влияние внедрения реестра на рынок инсулинов в Украине можно будет оценить не ранее, чем через несколько месяцев его работы.

"Очень важно, чтобы реестр был финализирован и полноценно заработал. На сегодняшний день рано говорить о влиянии реестра на объемы рынка инсулинов, учитывая тот факт, что еще не все регионы Украины подали информацию в реестр. Надеемся, что уже к концу года мы сможем проследить динамику и сделать выводы", - сказал он.

Как сообщалось, по информации Министерства здравоохранения, большинство областей Украины перешли на электронный реестр пациентов, нуждающихся в препаратах инсулина.

Вместе с тем в Минздраве отмечают, что согласно статистике, которую ежегодно получает министерство, в стране насчитывается около 220 тыс. пациентов, в то время как в электронный реестр внесены около 174 тыс. Таким образом, Минздрав констатирует наличие около 46 тыс. несуществующих лиц, которые учитывались при обосновании количества средств на закупку препаратов инсулина за средства государственного бюджета.

В 2016 году из-за неправильных расчетов государство нерационально потратило 1,5 млрд грн., введение реестра позволит ежегодно экономить около 0,5 млрд грн из государственного и местных бюджетов.