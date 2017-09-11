Медицина

10:50 11.09.2017

Бюджетный комитет Рады одобрил второй законопроект, необходимый для медреформы – Ковтонюк

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил законопроект №6604 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинской помощи и лекарственных средств", необходимый для медицинской реформы.

Об этом заместитель министра здравоохранения Павла Ковтонюка написало на своей странице в соцсети Facebook.

"Законопроект №6604 (тот, где "деньги на реформу") поддержан комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета", - написал он.

Кроме того, П.Ковтонюк также отметил, что в законопроекте было учтено предложение нардепа Виктора Пинзеника (фракция БПП), согласно которому в тариф оплаты за медицинскую услугу необходимо также включить коммунальные расходы.

"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу правительственную версию, но с учетом предложений В.Пинзеника. Эту позицию поддержал и Минздрав, и Министерство финансов. Теперь оба законопроекта - 6327 и 6604 - готовы к своей очереди в парламентском зале", - написал замминистра.

В июне В.Пинзеник подал в парламент законопроект №6604-1.

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