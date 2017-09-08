Новый Нацперечень основных лекарственных средств требует пересмотра

Новый национальный перечень основных лекарственных средств необходимо пересмотреть с целью обеспечения конституционного права граждан на здравоохранение, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Согласно представлению, направленному ею премьер-министру Владимиру Гройсману, вступление в силу Нового национального перечня основных лекарственных средств, утвержденного постановлением Кабинета министров №180, лишает пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, права безоплатно или на льготных условиях получать по рецепту врачей более чем 500 жизненно необходимых препаратов.

"В такой ситуации оказались пациенты с онкологическими, социально опасными, гематологическими, орфанными (редкие), эндокринными, системными, инфекционными, психическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями; пациенты, перенесшие трансплантацию, и лица, нуждающиеся в гемодиализе", - отмечено в документе.

По словам В.Лутковской, с принятием данного постановления эти пациенты могут остаться без необходимых им лекарственных средств, что может вызвать осложнение, а в некоторых случаях летальный исход.

Как сообщалось, Кабмин 16 марта принял постановление №180, которым утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми врачи государственных или местных медицинских учреждений, могут выписывать пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и получающим лекарства безоплатно или на льготных условиях, рецепты на препараты, исключительно из Нацперечня, который в настоящее время содержит в два раза меньше МНН, чем предыдущий.

Кроме того, медицинские учреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов также должны закупать лекарственные средства исключительно из Национального перечня.

Ряд общественных организаций потребовал от Минздрава и Кабмина урегулировать ситуацию, при которой пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении лишены права получать за средства государственного или местного бюджетов необходимые им препараты.

В свою очередь Министерство здравоохранения Украины предложило перенести дату вступления в силу постановления №180 с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года с целью урегулирования данного вопроса.

23 августа Кабмин одобрил данное предложение, но соответствующий приказ пока не обнародован.