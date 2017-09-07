Германская "Фрезениус Медикал Кер" готова возобновить инвестпрограмму создания сети центров гемодиализа

Производитель продуктов и услуг для пациентов с почечной недостаточностью "Фрезениус Медикал Кер" (Fresenius Medical Care, Германия) рассматривает возможность возобновления инвестиционной программы строительства сети центров гемодиализа общей стоимость EUR30 млн в случае принятия правительственных законопроектов о медреформе (№6327) и запуска механизма закупки медицинских услуг.

Как сообщил директор компании "Фрезениус Медикал Кер Украина" Владимир Подворный журналистам в четверг, в рамках инвестиционной программы, утвержденной в 2008 году, предусматривалось строительство 10 центров гемодиализа в разных регионах Украины, в которых услуги гемодиализа будут оказывать в соответствии с новейшими международными протоколами и стандартами.

"В рамках этой программы мы открыли два центра – в Чернигове и в Черкассах, которые работают с 2009 года, затем программа была заморожена. Мы готовы возобновить эту программу в случае принятия законопроектов о медицинской реформе, которые дадут возможность для закупки медицинских услуг. Деньги начнут реально ходить за пациентом, и он сможет выбирать клинику", - сказал он.

При этом директор компании "Фрезениус Медикал Кер Украина" прогнозирует, что принятие соответствующих законопроектов значительно увеличит инвестиции в сферу здравоохранения.

В.Подворный подчеркнул, что "гемодиализ – это сфера, которая полностью готова к введению госзакупок медуслуг, в первую очередь, благодаря тому, что для нее полностью готова нормативная база".

"С 2011 года действует официально утвержденная методика расчета стоимости гемодиализа, а также утверждены протоколы и стандарты лечения, работает реестр пациентов, который позволяет понимать объем услуг", - сказал он.

В.Подворный сообщил, что, согласно официально утвержденной методике расчета стоимости услуги гемодиализа, ее стоимость в центрах гемодиализа " Фрезениус" составляет 1910 грн, в то время, как в других частных клиниках – около 2000 грн. Вместе с тем, по его словам, в государственных клиниках часто "нет понимания стоимости услуги по гемодиализу".

Он также отметил, что в настоящее время в центре гемодиализа "Фрезениус" в Чернигове лечение получают 99 пациентов, в Черкассах – 80. При этом первый центр загружен на 50%, второй – только на треть, так как пациенты получают гемодиализ только в тех центрах, куда их направили соответствующие комиссии, а не в тех медицинских учреждениях, которые пациент выбрал сам исходя из качества услуги.

В настоящее время в Украине гемодиализ получают около 6 тыс. пациентов. При этом процедуру получают только около 25% нуждающихся в ней пациентов. В частности, в Украине гемодиализ получают 125 пациентов на 1 млн населения, в Беларуси – 285, в Польше – 456, Германии – 950.

Согласно международным стандартам лечения, каждому пациенту нужно не менее 156 процедур гемодиализа в год.

Всего в мире работают 3624 центра гемодиализа "Фрезениус".