Отчет Счетной палаты об аудите госзакупок лекарств может быть готов через три недели

Отчет Счетной палаты Украины о проведении аудита государственных закупок лекарств за средства государственного бюджета 2015 - первого полугодия 2017 года с привлечением международных специализированных организаций может быть обнародован через три недели.

Об этом сообщил руководитель департамента по вопросам науки и гуманитарной сферы Счетной палаты Тарас Куйбида на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения во вторник.

"Мы получили около 300 страниц текста – предложений и замечаний к отчету - от Министерства здравоохранения, депутатов Верховной Рады, что было обнародовано на заседании Счетной палаты. Принято решение дать три недели именно на доработку замечаний к отчету", - сказал Т.Куйбида.

Он отметил, что после учета поданных замечаний и предложений совместно с отчетом будет обнародован также и акт проверки

Как сообщалось, на заседании 22 августа Счетная палата представила проект отчета об эффективности госзакупок лексредств и анонсировала его публикацию в течение двух недель после заседания.