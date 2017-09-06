Кабмин отказался назначить госсекретарем Минздрава замдиректора ГЭЦ Шолойко

Кабинет министров Украины отказался назначить государственным секретарем Министерства здравоохранения заместителя директора госпредприятия "Государственный экспертный центр" (ГЭЦ) Наталью Шолойко.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, ведомство объявило новый конкурс на эту должность.

По информации Минздрава, Н.Шолойко не прошла соответствующую проверку, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции".

"Секретариатом Кабмина Украины была проведена специальная проверка Н.Шолойко через Национальное агентство государственной службы. По результатам указанной проверки ГФС установлен факт предоставления последней недостоверных сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год. В частности, выявлены расхождения в информации об общей сумме совокупного дохода Н.Шолойко и членов его семьи - декларантом указанные меньшие суммы доходов", - сообщает Минздрав.

Кроме того, Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) считает, что у Н.Шолойко может возникнуть конфликт интересов.

Как сообщалось, в декабре 2016 года комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить госсекретарем Минздрав Н.Шолойко, которая была выбрана победителем конкурса. Н.Шолойко набрала 11,74 балла по результатам тестирования, решения ситуативных задач и собеседования, другие кандидаты, которые прошли в финал конкурса: временно безработный Владимир Короленко (ранее – начальник управления лечебно-профилактической помощи департамента здравоохранения Киевской ОГА), физическое лицо-предприниматель Юрий Безсмертный и бывший заместитель министра – руководитель аппарата Алена Терещенко (октябрь 2014 - май 2015 года) набрали по одной из конкурсных компетенций меньше минимально достаточных 0,5 балла. Ранее Н.Шолойко ранее принимала участие в конкурсе на должность главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба).

Вместе с тем, ряд общественных организаций выступили против назначения Н.Шолойко госсекретарем Минздрава из-за возможного конфликта интересов. , так как семья кандидата связана с фармацевтическим бизнесом. Ее супруг Александр Хейломский - соучредитель фирмы "Ридан" и заместитель председателя правления ЧАО "Индар", специализирующаяся на производстве генно-инженерных инсулинов, дочь Татьяна Хейломская возглавляет фирму "МВЗ Инструментс", которая известна поставками медицинского оборудования для ЧАО "Индар" по завышенным ценам.