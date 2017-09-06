Медицина

15:15 06.09.2017

Вступил в силу приказ Минздрава об утверждении форм актов проверки производителей и продавцов лекарств

Приказ Министерства здравоохранения Украины об утверждении унифицированных форм актов, которые составляются по результатам плановой проверки субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству, оптовой и розничной торговле, а также импорту лекарственных средств, вступил в силу 5 сентября.

Об этом говориться в пресс-релизе Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Утвержденный приказ Минздрава позволит значительно повысить эффективность госконтроля за соблюдением лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле, импорту", - отмечено в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данный документ был разработан также с целью обеспечения прозрачности контроля за соблюдением лицензионных условий.

Унифицированная форма акта, составляющегося по результатам проверки, а также акта, на основании которого принимается решение об аннулировании лицензии на ведение хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, розничной и оптовой торговле препаратам, а также их импорту были утверждены Минздравом в июле.

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