В Украине достаточно иммуноглобулина против столбняка

В Украине имеется в наличии достаточное количество иммуноглобулина против столбняка, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Минздраве есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства. Препарат рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и соответствует стандартам GMP", - отмечено в сообщении.

В министерстве рекомендовали не использовать препараты российского производства, поскольку они не имеют международных сертификатов качества, не зарегистрированы в Украине и завозится незаконно в соответствии с чем, отсутствует гарантия соблюдения "холодной цепи".

"Относительно случая столбняка у непривитого ребенка в Хмельницком, сообщаем, что после того, как в Минздраве поступило сообщение, в Хмельницкий было направлено необходимое количество иммуноглобулина, врачи и родители были проинформированы. Иммуноглобулин ввели ребенку в 10 утра 5 сентября", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество препаратов по регионам обнародовано на сайте ведомства.

Ранее ряд депутатов заявлял об отсутствии в Украине иммуноглобулина от столбняка.

GMP - международный фармацевтический стандарт надлежащей производственной практики.