Комитет Рады по вопросам здравоохранения не поддерживает концепцию реформирования механизмов закупки лекарств

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения не поддерживает, утвержденную правительством концепцию реформирования механизмов публичных закупок и направит в Кабинет министров Украины предложения о ее доработке.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, в связи с тем, что концепция, по мнению членов комитета, не соответствует поставленной цели - максимально-эффективного, дешевого и качественного обеспечения пациентов медикаментами, а также отстранения Министерства здравоохранения от неприсущих ему функций – закупки лекарств.

"Мы ставили вопрос о закупках, с целью лишить министерство несвойственных ему функций, чтобы оно занималось не закупками, а организационно-методической и аналитической работой. В соответствии с концепцией закупочная организация создается по решению Министерства здравоохранения и подчиняется ему", - отметил член комитета Игорь Шурма.

Кроме того, создание агентства по закупке лекарственных средств, которое будет подчиняться министерству и сконцентрирует весь бюджет здравоохранения, противоречит реформе децентрализации.

В комитете также считают, что закупка медицинскими учреждениями медикаментов и изделий медицинского назначения (ИМН) (за исключением препаратов по национальным программам)является более целесообразной.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что существующая система закупок лекарственных средств регионами через систему ProZorro дает возможность контролировать закупщиков и поставщиков, но не позволяет экономить.

"Когда мы закупаем один препарат в государственных масштабах, то централизированные закупки имеют экономическую целесообразность. ProZorro дает возможность контролировать поставщика, контролировать больницу. Но если каждая больница будет закупать тот или иной препарат отдельно это будет дороже и сложнее", - сказал он.

Как сообщалось, 23 августа Кабмин утвердил Концепцию реформирования механизмов публичных закупок лекарств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которое после окончания в 2019 году действия договоров с международными организациями будет осуществлять закупку препаратов и ИМН на национальном и местном уровне.