Обращения по поводу заражения вирусому Коксаки поступают в "КОРИС Украина" из Турции и Греции

В ассистирующую компанию "КОРИС Украина" за прошедший летний сезон поступило около 10 обращений от украинских туристов на предмет заражения вирусом Коксаки, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

По данным компании, заразились в основном маленькие дети. В большинстве случаев обошлось амбулаторным лечением.

Большинство обращений, связанных с вирусом Коксаки, поступали с турецких курортов (Кемер, Белек и др.). Кроме того, за помощью обращались туристы из Греции, в частности, с о. Крит. От заражения данным вирусом пострадали дети от 4 до 13 лет.

Как отмечает пресс-служба, амбулаторные случаи в Турции обходятся примерно в $60-70, в Греции - в EUR85-100. Госпитализация потребует другого уровня затрат - в среднем от $260 до $420.

Ассистирующая компания "КОРИС Украина" создана в 1994 году. Является основоположником рынка международного медицинского ассистанса в Украине.

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, то есть, с пищей, через общую посуду, загрязненную воду, немытые руки, овощи или фрукты.