"Рамочные соглашения" не будут эффективным инструментом при закупках лекарств национальным закупочным агентством

"Рамочные соглашения", предусмотренные концепцией реформирования системы государственных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) не будут эффективным инструментом при закупках лекарств национальным закупочным агентством (НЗА).

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказал участник фармацевтического рынка, пожелавший остаться неизвестным.

По словам эксперта, согласно размещенному на сайте Министерства здравоохранения проекту правительственного распоряжения, которое должно регулировать закупки лекарственных средств за средства госбюджета, основной процедурой для таких закупок в рамках пилотного проекта определены так называемые "рамочные соглашения".

Эксперт отметил, что "рамочные соглашения" были предусмотрены в законодательстве с целью проведения закупок в случае ограниченной конкуренции, в случае закупки уникального препарата или ИМН, а также в случае "бессмысленности постоянного проведения торгов, то есть практической невозможности сменить поставщика или заменить предмет закупки на аналог ввиду его отсутствия".

"Для снижения стоимости закупаемого продукта был увеличен срок действия договора до четырех лет (в текущей редакции). В новом проекте приказа МЭРТ об утверждении порядка заключения рамочных соглашений этот срок ничем не органичен", - сказал собеседник агентства, отметив, что, Национальное закупочное агентство при закупке лекарств, очевидно, будет руководствоваться указанным порядком.

Он отметил, что предусмотренная порядком заключения "рамочных соглашений" процедура отбора участников и определения победителей не является прозрачной. "Фактически заказчик просто информирует на сайте уполномоченного органа о том, что будет заключать договор с каким-то участником. На данный момент МЭРТ через проект своего приказа интегрирует НЗА и "рамочные соглашения" в систему ProZorro, но в этом проекте есть существенные отличия от проведения процедуры "открытые торги" - как с выбором участников, так и с самой процедурой, где показатель "цена" должен быть не менее 70% от общего показателя оценки, а остальные критерии определяет НЗА", - сказал собеседник агентства.

По его оценке, в проекте МЭРТ действие "рамочного соглашения" не ограничено никакими сроками. "То есть НЗА может подписать бессрочный контракт, не подвергая цену контракта испытаниям рыночного предложения. Цена контракта будет оторвана от рынка и участники не смогут предложить другие условия для НЗА", - сказал он.

Эксперт назвал ошибочным мнение участников рынка о том, что "если они заключили рамочное соглашение, то могут безопасно инвестировать в это соглашение исходя из долгосрочной перспективы сотрудничества с НЗА на несколько лет".

"Никаких гарантий "рамочное соглашение" поставщику не дает, как правило, в самом рамочном соглашении прописывается, что заказчик, в данном случае НЗА, может в любой момент сменить поставщика, изменить количество товара в контракте без какой-либо компенсации для поставщика, поэтому никаких гарантий здесь нет и быть не может", - сказал он.

Кроме того, эксперт усмотрел риски в возможности практически бесконтрольно изменять любые условия договора после подписания договора с поставщиком. "Хотя в проекте порядка заключения "рамочных соглашений" прописано, что существенные изменения в договоре делать нельзя, проконтролировать это некому. Таким образом, цена контракта имеет условное понятие, так как фактически прописана возможность изменения цены, не более чем на 10%. Вместе с тем, там нет ограничения, сколько раз можно поднять цену на 10%. Это можно делать бесконечно", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что если торги по рамочным соглашениям выведут на ProZorro, то честная конкуренция по цене будет невозможной из-за опции повышения цены до любого уровня.

"Поскольку нет рыночного тестирования цены, нет циклических торгов, то эта цена может быть гораздо выше цены, которую заказчик мог получить проводя торги ежегодно, а не обратившись в НЗА и получив рамочное соглашение на несколько лет", - сказал он.

"Участник, который по тем или иным причинам уверен, что он сможет поднять цену, может выставлять начальное предложение по любой цене, даже по цене ниже себестоимости. Какая разница, если он потом сможет поднять цену до любого уровня? При таком подходе я не понимаю, как можно конкурировать ценой. Поскольку участник, который выставит рыночную цену, всегда будет в проигрыше", - подчеркнул эксперт. Кроме того, по оценке эксперта, у Минздрава и НЗА нет адекватных ресурсов для хранения и транспортировки закупленных товаров.

"Опыт поставок товара, который закупается через международные организации, показал, что существующая складская и транспортная логистика госпредпрятий оставляет желать лучшего. НЗА могло бы передать складскую и траспортную логистику поставщику, что, впрочем, ограничит участие в закупках для производителей, либо НЗА могло бы передать хранение и транспортировку логистическим компаниям национального масштаба, однако это потребует дополнительной оплаты логистических услуг", - сказал он.

"НЗА повторит ошибку, которая была и есть в закупках Минздрав через международные организации, а именно отсутствие четких объективных показателей эффективности. За размытыми фразами нет цифр, поэтому эффективность объективно измерить будет нельзя. Мы сейчас наблюдаем, как Минздрав дает сам себе одну оценку, эксперты другую, а Счетная палата - третью оценку. Нужны четкие и понятные показатели эффективности", - сказал он, отметив, что НЗА не может совмещать исполнительную и контролирующую функции из-за коррупционных рисков.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, предлагаемый МЭРТ порядок заключения рамочного соглашения, который будет регулировать закупки лекарственных средств, не предусматривает ответственности НЗА за невыполнение договора о закупке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 23 августа утвердил создание Национального закупочного агентства, которое будет осуществлять закупку лекарственных средств и ИМН на национальном и местном уровне. Согласно реализации концепции по реформированию механизмов публичных закупок, в 2018 году будут введены некоторые пилотные программы, в рамках которых украинское закупочное агентство будет заниматься закупкой лекарственных средств и ИМН по некоторым направлениям.

Участники рынка в целом позитивно оценили это решение, отметив необходимость привлечения профильных ассоциаций фармпроизводителей к доработке норамтивной базы.