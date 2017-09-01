Система реформирования сельской медицины будет презентована в ближайшее время - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предстоящую презентацию кардинального реформирования сельской медицины и выразил надежду на поддержку врачей в этом направлении.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с главными врачами медицинских учреждений Харьковской области П.Порошенко сообщил, что в ближайшее время должна быть представлена система кардинального реформирования сельской медицины, предусматривающая обеспечение качественной медицинской помощью населения в сельской местности. Он отметил важность имплементации этой реформы, добавив, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку медиков.

Президент отметил, что благодаря процессу децентрализации появились бюджеты развития, которые предоставили возможности строить среди прочего больницы. "Мы будем закупать новейшее оборудование, строить больницы, делать все возможное, чтобы улучшить качество медицинских услуг", - пообещал он.

П.Порошенко также ожидает, что Верховная Рада в ближайшие месяцы проголосует медицинскую реформу.

"Сейчас, в первые месяцы после открытия работы Верховной Рады, жду реформу образования, пенсионную и медицинскую реформы", - сказал глава государства.