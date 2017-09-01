Минздрав ожидает юстирования приказов по реформе ангиографической службы

Министерство здравоохранения ожидает юстирования приказов, которые запустят реформу службы экстренной медпомощи в части оказания ангиографической помощи и лечения инфаркта миокарда, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"Сейчас "на выходе" в Министерстве юстиции приказы по работе службы экстренной медпомощи, новые приказы, которые реформируют службу ангиографической помощи и предусматривают функционирование реперфузионных центров", - сказал он на презентации первой партии закупленных за средства госбюджета 2016 года стентов в Киеве в четверг.

А.Линчевский сообщил, что Минздрав планирует сохранить объемы финансирования программы развития реперфузионных центров на 2018 год.

"В 2017 году выделено 150 млн грн для закупки ангиографического оборудования и установки его в больницах, которые в этом больше всего нуждаются. Такие же расходы запланированы и на следующий год, то есть это не единоразовоая акция. Мы должны насытить Украину ангиографическим оборудованием", - сказал он.

Он подчеркнул, что Минздрав изменил принцип распределения стентов, закупленных за средства госбюджета.

"Все больницы государственной и коммунальной собственности, которые занимаются стентированием, получают больше (стентов), чем когда-либо. И распределяться они будут в каждую больницу, которая проводит стентирование и предоставляет неотложную помощь. А не так как было раньше, когда стенты распределялись вне зависимости от того, проводится ли стентирование в этой больнице или области, или нет".

А.Линчевский также отметил, что благодаря закупке, которую проводило британское закупочное агентство Crown Agents удалось достичь существенной экономии.

"В среднем стент стоит около $ 80, самый дорогой – $148. Стенты, которые в 2015 году Минздрав закупал за $148, Crown Agents закупил за $78, те, которые стоили $111 – сейчас $88, те, которые $107 сейчас стоят $88, те, которые в 2015 году закупали за $427 Crown Agents купило за $149. Вот результат работы через международные организации. Такая экономия, которая нам позволит закупить больше стентов и обеспечить всех пациентов, которые нуждаются стентами и расходными материалами безоплатно", - сказал он.

Заместитель министра высказал уверенность, что "с октября можно говорить о том, что все больницы, которые занимаются неотложным лечением, будут полностью обеспечены стенами и расходниками".

"Сегодня первая партия поехала в Институт сердца и это около 600 наборов. С завтрашнего дня стентирование может проводиться абсолютно безоплатно. То же самое касается всех остальных больниц", - заверил А.Линчевский.

Он также подчеркнул, что руководство клиник обязано информировать пациентов о наличии стентов и расходных материалов и размещать эту информацию в открытом доступе на информационных стендах.

Как сообщалось, Минздрав 16 августа утвердил распределение изделий медицинского назначения (ИМН) для стентирования коронарных сосудов для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года. Вторую партию закупленных за госбюджет стентов Минздрав планирует распределить до конца октября.

Институт сердца при Минздраве, в свою очередь, согласно приказу, получит 10 систем, Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии (оба - Киев) – 20. Также для данных учреждений предназначено 23 и девять (соответственно) педиатрических баллон-катетеров для легочной вальвулопластики. Днепропетровская область должна получить 16 таких катетеров, Закарпатская – два. Общая стоимость 50 распределенных балон-катетеров составляет 148 тыс. грн.

За средства госбюджета 2016 года британское закупочное агентство закупило 10,3 тыс. стентов для стентирования при остром инфаркте миокарда, в том числе 7,762 тыс. стентов производства США, 2,592 тыс. стентов европейского производителя. Сэкономленные средства позволят закупить еще 5-7 тыс. стентов, что покроет около трех четвертей потребности в них.

Кабмин выделил местным бюджетам субвенцию в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для развития в Украине сети кардиологических центров.

Минздрав определил в 11 областях 13 медицинских учреждений, которые соответствуют всем необходимым критериям для закупки на условиях софинансирования ангиографического оборудования.

Закупку изделий медназначения по программе стентирования коронарных сосудов за средства госбюджета 2016 года провело британское закупочное агентство Crown Agents, которое закупило 63,626 ед. ИМН, в том числе 10,354 тыс. стентов – 100% от заказа.