Медицина

15:48 01.09.2017

Украина становится интересной для производителей ИМН для стентирования – Crown Agents

Украина становится привлекательным рынком для производителей изделий медицинского назначения (ИМН), которые используются для поведения коронарного стентирования, сообщила представитель британского закупочного агентства Crown Agents Татьяна Коротченко.

"Мы как закупщики также должны отметить рост доверия к Украине. В этом году уровень конкуренции значительно вырос. Мы получили только по этой программе (стентирования коронарных сосудов - ИФ) 18 заявок. Если растет конкуренция, это говорит о том, что Украина становится интересной и что у нас появляется возможность улучшить ситуацию с ценами", - сказала она в ходе презентации первой партии стентов в Киеве в четверг.

В свою очередь соучредитель Ассоциации интервенционных кардиологов Украины Максим Соколов отметил, что в настоящее время в Украине "происходит изменение системы оказания помощи пациентам и инфарктом миокарда".

"Мы меняем систему, делаем ее более совершенной, эффективной. Она заработает в ближайшие месяцы, мы сможем снизить летальность от инфаркта миокарда в три раза", - сказал он.

Комментируя реализацию программы по регионам Украины, М.Соколов отметил, что, в частности, в Черновицкой области благодаря программе будет установлено государственное ангиографическое оборудование.

"В черновицкой области очень хорошие специалисты, они использовали все свои возможности, но у них не было ни одного государственного ангиографа. Они усилят эффективность лечения. К передовым регионам можно отнести Винницкую, Черкасскую, Закарпатскую, Ровенскую, Харьковскую – те области, которые активно развиваются", - сказал он.

Как сообщалось, один из первых закупленных в рамках госпрограммы развития сети реперфузионных центров ангиографов в ближайшее время будет установлен Мариуполе.

За средства госбюджета 2016 года британское закупочное агентство Crown Agents закупило закупило 63,626 ед. изделия медназначения (ИМН), в том числе 10,354 тыс. стентов (7,762 тыс. стентов производства США, 2,592 тыс. стентов европейского производителя), что составляет 100% от заказа. Сэкономленные средства позволят закупить еще 5-7 тыс. стентов, что покроет около трех четвертей потребности в них.

Кабмин выделил местным бюджетам субвенцию в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для развития в Украине сети кардиологических центров.

Минздрав определил в 11 областях 13 медицинских учреждений, которые соответствуют всем необходимым критериям для закупки на условиях софинансирования ангиографического оборудования.

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