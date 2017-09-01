Медицина

14:45 01.09.2017

Минздрав распределил еще ряд препаратов закупленных за средства госбюджета 2016 г.

Министерство здравоохранения Украины утвердило распределение ряда препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) закупленные международными организациями за средства госбюджета 2016 года.

Соответствующие приказы обнародованы на сайте ведомства.

Речь, в частности, идет о растворе для ингаляции для лечения граждан, страдающих легочной артериальной гипертензией "Вентавис", общей стоимостью 7,424 млн грн, медикаментах для детей с первичными иммунодефицитами - "Вифенд" таблетированной и порошковой формы на сумму в 332 тыс. грн, а также АРВ-препарате "Эфавиренз" для ВИЧ-инфицированных – 271 тыс. грн.

Кроме того, министерство распределило расходные материалы для перитонеального диализа стоимость 260 тыс. грн.

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Интерфакс-Украина
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