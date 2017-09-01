Медицина

12:30 01.09.2017

Киевсовет планирует реорганизовать центр крови в коммунальное некоммерческое предприятие

Киевский городской совет планирует реорганизовать "Киевский городской центр крови" в коммунальное некоммерческое предприятие путем его слияния с госпредприятием "Дорожная станция переливания Юго-Западной железной дороги".

Как сообщается на веб-сайте Киевсовета, соответствующий проект решения был согласован на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

В ведомстве рассчитывают, что реорганизация позволит обеспечить центр более новым оборудованием (имущество станции переливания будет закреплено за центром), создать единую мощную службу крови, увеличить объемы заготовки донорской крови и минимизировать финансовые затраты из городского бюджета.

"Оснащение "Киевского городского центра крови" аппаратурой и оборудованием находится на уровне 80-90 гг. В течение последних 12 лет материально-техническая база не обновлялась. Оборудование морально устарело. Общая изношенность основных фондов службы крови достигла 85-95%", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в горсовете рассчитывают, что слияние позволит частично решить вопрос с кадровым и медикаментозным обеспечением.

Соответствующий проект решения также должна рассмотреть комиссия Киевсовета по вопросам собственности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Киевские хирурги удалили пациенту опухоль на мозге по новой методике

В Украине зарегистрирован 5-й случай столбняка за год

МИД поручил украинскому посольству в Турции изучить вопрос по эпидситуации в стране

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

ПОСЛЕДНЕЕ

Медсеть "Добробут" изучает возможность развития онкологического направления, откроет диагностический онкоцентр

Медсеть "Добробут" намерена развивать педиатрическое направление и открыть второй детский стационар

Минздрав распределит вторую партию закупленных за госбюджет стентов до конца октября

Медсеть "Добробут" планирует в концу 2019г открыть кардиоцентр

Счетная палата подтвердила экономию международных закупок, но отметила недостатки в их организации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА