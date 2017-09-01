Киевсовет планирует реорганизовать центр крови в коммунальное некоммерческое предприятие

Киевский городской совет планирует реорганизовать "Киевский городской центр крови" в коммунальное некоммерческое предприятие путем его слияния с госпредприятием "Дорожная станция переливания Юго-Западной железной дороги".

Как сообщается на веб-сайте Киевсовета, соответствующий проект решения был согласован на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

В ведомстве рассчитывают, что реорганизация позволит обеспечить центр более новым оборудованием (имущество станции переливания будет закреплено за центром), создать единую мощную службу крови, увеличить объемы заготовки донорской крови и минимизировать финансовые затраты из городского бюджета.

"Оснащение "Киевского городского центра крови" аппаратурой и оборудованием находится на уровне 80-90 гг. В течение последних 12 лет материально-техническая база не обновлялась. Оборудование морально устарело. Общая изношенность основных фондов службы крови достигла 85-95%", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в горсовете рассчитывают, что слияние позволит частично решить вопрос с кадровым и медикаментозным обеспечением.

Соответствующий проект решения также должна рассмотреть комиссия Киевсовета по вопросам собственности.