Медсеть "Добробут" изучает возможность развития онкологического направления, откроет диагностический онкоцентр

Медицинская сеть "Добробут" (Киев) изучает возможность развития онкологического направления и планирует в начале октября открыть диагностический онкоцентр, сообщил директор сети Олег Калашников.

"В медицине есть две огромные ниши – кардиология и онкология, и мы должны их развивать. Мы уже проводим достаточно серьезные операции у онкобольных, у нас есть зал для химиотерапии. Скорее всего, придем к тому, что откроем центр лучевой терапии", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

О.Калашников не уточнил сроки открытия центра лучевой терапии, так как "это дорого".

Вместе с тем он отметил, что "Добробут" в начале октября планирует открыть диагностический центр площадью 1,7 тыс. кв. м на территории Института рака (Киев).

"В Институте рака мы уже строим свой диагностический центр - 1,7 тыс. кв. м. Он будет выдавать "дорожную карту" онкологическому пациенту, проводить серьезные исследования. Такое исследование, наверное, может стоить около EUR1 тыс. Сейчас закупаем ультрасовременное оборудование", - сказал он.

О. Калашников также сообщил, что "Добробут" изучает возможность развития направления реабилитации. При этом он отметил, что "это достаточно сложное и дорогостоящее направление, минимальная стоимость пребывания в реабилитации – 120 тыс. грн., тяжелый пациент обходится 5-7 тыс. грн в день".

"Реабилитация для нас не убыточна, но ее прибыль где-то около нуля. При этом мы понимаем, что не можем повысить цены, поскольку будет меньше пациентов. Но мы не можем и сократить курс реабилитации, так как это не будет полноценная реабилитация. Мне непонятно, например, намерение государства финансировать паллиатив. Я бы паллиатив финансировал только, когда все остальные направления будут в нормальном состоянии", - сказал он.

Как сообщалось, медсеть "Добробут" планирует открыть кардиологический центр и развивать в нем, кроме операций на открытом сердце, направление стентирования и коронарографии, а также развивать педиатрическое направление и открыть два новых детских стационара.

Центр кардиохирургии медицинской сети "Добробут" планирует в 2017 году провести 200-250 операций на сердце, в 2018-м увеличить их количество до 400.

В 2016 году сеть медицинских учреждений ЧАО "Добробут" открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с отделением хирургии для детей и взрослых. Инвестиции в открытие центра составили немногим более 216 млн грн.

Сеть частных медицинских учреждений "Добробут" основана в 2001 году. В настоящее время в нее входят три детские клиники, две поликлиники и один стационар для взрослых пациентов, а также станция неотложной помощи. В клиниках работает более 10 тыс. сотрудников, обслуживающих за год 1,5 млн пациентов.

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