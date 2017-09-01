Медсеть "Добробут" намерена развивать педиатрическое направление и открыть второй детский стационар

Медицинская сеть "Добробут" (Киев) намерена развивать педиатрическое направление, изучает также возможность открытия второго детского стационара, сообщил директор сети Олег Калашников.

"Педиатрия - наша корневая компетенция. Мы развиваем поликлиники и будем открывать отдельный детский стационар. Площадки под него пока нет, но, скорее всего, это будет Левый берег столицы. Сейчас введем вторую очередь детского стационара на Правом берегу. Это будет соматический, не хирургический стационар", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по словам О.Калашникова, сеть планирует сформировать сеть поликлиник в Киеве.

"Пациент должен знать, что, в случае необходимости, "Добробут" будет вести его и в стационаре. Поэтому нам нужна достаточно большая больница или несколько больниц, которые позволят пациенту решать свои проблемы внутри системы "Добробут", - сказал он.

Как сообщалось, медсеть "Добробут" планирует открыть кардиологический центр и развивать в нем, кроме операций на открытом сердце, направление стентирования и коронарографии.

Центр кардиохирургии медицинской сети "Добробут" планирует в 2017 году провести 200-250 операций на сердце, в 2018-м увеличить их количество до 400.

В 2016 году сеть медучреждений ЧАО "Добробут" открыла в Киеве лечебно-диагностический центр с отделением хирургии для детей и взрослых. Инвестиции в его открытие составили немногим более 216 млн грн.

Сеть частных медицинских учреждений "Добробут" основана в 2001 году. В настоящее время в нее входят три детские клиники, две поликлиники и один стационар для взрослых пациентов, а также станция неотложной помощи. В клиниках работает более 10 тыс. сотрудников, обслуживающих за год 1,5 млн пациентов.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"