Счетная палата подтвердила экономию международных закупок, но отметила недостатки в их организации

Счетная палата подтвердила значительную экономию средств государственного бюджета при осуществлении международных закупок лекарств, но отметила существенные недостатки при их организации.

"Привлечение с 2015 года международных специализированных организаций к процессу государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий в целом положительно сказалось на использовании средств государственного бюджета на указанные цели", - отмечено в сообщении.

В то же время ведомство акцентировало внимание на том, что из-за отсутствия механизма применения, определенных правительством критериев выбора и порядка его проведения министерство не смогло обеспечить объективность выбора организаций, которые осуществляли закупки.

"Фактически международные специализированные организации выбирались в ручном режиме, что увеличивало риски ошибок в процессе их выбора", - отмечено в сообщении.

В ведомстве также считают, что Минздрав несвоевременно занимался определением номенклатуры закупок, что растянуло период от их подготовки до поставки препаратов пациентам почти на два года.

"По состоянию на конец июля текущего года от международных специализированных организаций не поступили лекарственные средства и медицинские изделия (по 27 направлениям из 35) за средства государственного бюджета 2016 года на сумму 2,1 млрд грн, или 62,4% от перечисленных средств", - сказано в сообщении.

Кроме того, Счетная палата утверждает, что Минздрав не обеспечил надлежащей организации использования закупленных средств, поскольку в учреждениях здравоохранения находятся лекарственные средства, у которых закончился срок годности. В частности, речь идет о НДСБ "Охматдет", на складах которой находится наибольшее количество таких препаратов.

Ведомство также отмечает, что условия, которые были созданы правительством для деятельности международных организаций, отличаются от требований законодательства к другим публичным закупкам и позволяют международным организациям не публиковать детали тендеров (информацию о сроках поставки, участниках закупок, ценовых предложениях).

На заседании Счетной палаты было принято решение передать материалы аудита в правоохранительные органы.

Как сообщалось, Минздрав заявил о том, что Счетная палата признала закупки через международные организации экономически целесообразными.

Ранее представители Счетной палаты сообщили, что отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на международные закупки лекарств, будет обнародован на сайте через две недели после заседания палаты (22 августа), на котором был представлен отчет.