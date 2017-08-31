В США одобрили новый метод лечения лейкемии у детей

Власти США одобрили новый метод лечения лейкемии у детей, который основывается на генной терапии, сообщило агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Отмечается, что этот метод, получивший название "CAR-T cells", станет первым методом лечения, использующим принципы генной инженерии, одобренным в США.

"Это абсолютно новый способ лечения рака", - заявил доктор Стивен Грапп, работающий в детской больнице Филадельфии и ставший одним из первых врачей, успешно использовавших "CAR-T cells" в ходе экспериментального лечения.

Лечение "CAR-T cells" заключается в том, что врачи используют клетки крови пациента и модифицируют их таким образом, чтобы они атаковали клетки рака в организме.

Таким образом, собственные модифицированные клетки больного на протяжении нескольких месяцев или лет борются против болезни в организме ребенка.

Сообщается, что одна процедура модификации и введения клеток для борьбы с лейкемией у детей будет обходиться в $475 тыс., однако компания, разрабатывающая "CAR-T cells" пообещала не брать деньги с пациентов, у которых не проявятся признаки улучшения в течение месяца после процедуры.