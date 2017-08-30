Медицина

14:57 30.08.2017

"Фармак" не планирует в ближайшее время открывать производство вакцин

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) не планирует в ближайшее время открывать производство вакцин, сообщил исполнительный директор компании Августин Дубничка.

"Фармак" не планирует развивать такие проекты в ближайшем будущем", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"С нашей стороны, как национального производителя, было бы рациональнее создавать предложение в тех сферах, где мы компетентны, например, эндокринологии", - подчеркнул он.

А.Дубничка отметил, что "полное производство вакцин и контроль качества является научно и технически очень сложным процессом, который нуждается в специалистах высокого уровня и в больших инвестициях, что не делает его привлекательным для фармацевтических компаний".

"Ранее "Фармак" планировал открыть такое производство, завершить реализацию этих планов можно будет условиях тесного сотрудничества с некоторыми зарубежными партнерами, которые специализируются именно на таких препаратах", - сказал он.

Как сообщалось, "Фармак" рассматривает проекты по контрактному производству АФИ на своих мощностях в Шостке и планирует организовать на эту произволственную площадку инспекцию из FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) США, а также инспекцию из Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения.

ПАО "Фармак" - крупнейшая фармацевтическая компания Украины. Конечным бенефициаром компании является Филя Жебровская.

Фармак" производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.

Полный текст интервью А.Дубнички читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

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