"Фармак" изучает возможность размещения контрактного производства в Украине и Европе

Фармацевтическая компания ЧАО "Фармак" (Киев) не планирует организовывать на своих мощностях контрактное производство для других фармкомпаний из-за дефицита мощностей, изучает возможность размещения заказов на мощностях компаний-партнеров, сообщил исполнительный директор компании Августин Дубничка.

"Если говорить о контрактном производстве для других компаний, то в настоящее время мы не имеем возможности выполнять контракты такого типа - у нас нехватка мощностей. Продажи растут, и мы стоим перед выбором: искать партнеров, размещая свои заказы на производственных площадках других компаний, или строить новые цеха", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Дубничка сообщио, что в настоящее время компания тестирует возможность размещения своего контрактного производства в Украине и в Европе.

"В первую очередь, речь идет о производстве твердых лекарственных форм - гранул и таблеток", - сказал он.

Как отметил А.Дубничка, "это непростое решение, так как оно принимается на много лет вперед и влияет на наш ассортимент, на то, какие препараты мы будем регистрировать и где".

Как сообщалось, "Фармак" рассматривает проекты по контрактному производству АФИ на своих мощностях в Шостке и планирует организовать на эту производственную площадку инспекцию из FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) США, а также инспекцию из Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения.

ЧАО "Фармак" (Киев) - крупнейшая фармацевтическая компания Украины. Конечным бенефициаром компании является Филя Жебровская.

"Фармак" производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.

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