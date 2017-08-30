Медицина

14:15 30.08.2017

Минздрав распределил несколько лекпрепаратов по туберкулезу и муковисцидозу, закупленных за госсредства 2016г

Министерство здравоохранения Украины распределило несколько лекарств по туберкулезу и муковисцидозу, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года.

Согласно приказу, обнародованному на сайте ведомства, между регионами распределены такие противотуберкулезные препараты, как "Этамбутол", "Левофлоксацин", "Натрия Аминосалицилат", "Циклосерин" общей стоимостью 6,01 млн грн.

Министерство также утвердило распределение сиропа "Изониазид" (2,23 млн грн) и растворы для инъекций "Битуб", "Инбутол", "Лефлоцин" общей стоимостью 3,714 млн грн.

Кроме того, утверждено распределение препарата для детей с муковисцидозом "Креон 25 000" стоимостью 5,061 млн грн.

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